Эксперт объяснил рост числа пациентов с сахарным диабетом

Рост в РФ числа пациентов с сахарным диабетом связан с повышением охвата населения диспансеризацией и профосмотрами, заявила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что сахарный диабет может превратиться в эпидемию, а показатели за прошлый год вызывают беспокойство.

"Рост числа пациентов с сахарным диабетом - во многом результат активных, скоординированных действий в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", связан с повышением охвата населения диспансеризацией и профосмотрами. Это системное усиление работы по раннему выявлению, что позволяет своевременно брать пациентов под диспансерное наблюдение", - сказала Мокрышева.

Она добавила, что гражданам с сахарным диабетом доступны меры государственной поддержки, в том числе льготное лекарственное обеспечение, обеспечение детей и беременных женщин системами непрерывного мониторинга глюкозы, школы сахарного диабета, специализированная медпомощь в эндокринологических центрах.