Эндокринолог назвал необычный признак рака желудка

Эндокринолог Екатерина Янг заявила, что отвращение к одному продукту может быть признаком рака желудка. Такое предупреждение она сделала в своем Telegram-канале.

По словам Янг, на ранних стадиях рак желудка обычно протекает бессимптомно или с легким недомоганием. Заподозрить заболевание можно, если у человека появилось отвращение к мясу и белковой пище в целом, пояснила она.

Другими симптомами этого заболевания специалистка назвала чувство тяжести в верхней части живота после еды, быстрое насыщение, тошноту, изжогу, потерю веса без причины и общую слабость. Врач также добавила, что гастроскопия помогает выявить рак желудка на ранней стадии гораздо эффективнее, чем анализ на онкомаркеры.

