В Приангарье создали продвинутую систему использования ИИ в медицине

Серьезная система по использованию искусственного интеллекта в медицине создана в Иркутской области. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время своего визита в регион.

"На самом деле в Иркутской области очень много сделано в плане цифровизации. <…> Мы были в медицинском учреждении, в больнице, вы знаете, я такого давно не видел, прямо в восторге. Там не только цифровые технологии, они тоже внедрены и используются, но там и искусственный интеллект активно применяется, и не только при постановке диагнозов, но и при рекомендациях врачам - от назначения каких-то препаратов и до помощи при проведении операции. Понятно, что человек - главный, понятно, что решает врач, но искусственный интеллект - очень серьезный помощник", - сообщил Григоренко.

По его словам, искусственный интеллект в больнице региона обрабатывает огромные объемы информации, анализирует все население Иркутской области, которое так или иначе сталкивалось или обращалось за медицинской помощью.

"Машина обрабатывает причины и выдает рекомендации. Это очень такая серьезная система", - пояснил Григоренко.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что регион заинтересован в использовании искусственного интеллекта и в других отраслях.