Медики объяснили, как нейросети вредят пациентам

Сегодня доступность медицинской помощи падает, поэтому россияне бегут лечиться в интернет, где вместо полезных рекомендаций им предлагают рекламную информацию. Об этом НСН заявил президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.

© ТАСС

Появились первые пациенты в России, пострадавшие от лечения, назначенного искусственным интеллектом (ИИ). Граждане воспользовались технологиями для решения медицинских проблем, отказавшись от консультаций с врачом. Об этом во время круглого стола в Госдуме сообщила главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт. По словам Гальперина, многие пациенты по привычке занимаются самолечением в интернете, а ИИ чаще всего выдает рекламную информацию без учета особенностей пациента.

Собеседник НСН добавил, что законодательно ограничить деятельность ИИ вряд ли получится, но следует проводить разъяснительную работу среди населения.

«Законодательно ограничить это очень сложно. ИИ официально не дает консультации, не занимается врачебной деятельностью, поэтому и запретить здесь что-то достаточно сложно. Единственное — нужно проводить разъяснительную работу среди населения, что такое ИИ, на что способны сетевые ресурсы и какие риски существуют при их использовании. К сожалению, сегодня доступность медицинской помощи весьма ограничена, и пациенты ищут какие-то пути, чтобы облегчить себе доступ к ней. Думаю, это часть той проблемы, которую необходимо решать. Наверное, играет роль еще то, что в условиях коммерциализации медицины доверие к врачам понемногу падает, так как порой даются ненужные назначения. Выручает возможность проконсультироваться у других специалистов, но у большинства пациентов такой возможности нет», — подчеркнул он.

В свою очередь врач-психиатр Александр Федорович заявил НСН, что сегодня доверие к врачам утрачено, поэтому люди и обращаются к нейросетям.

«У пациентов действительно теряется доверие к врачам. Это реквием по медицине. У нас колоссальный уровень недоверия к медикам, потому что профессия убивается доступностью. Если раньше, чтобы стать специалистом, необходимо было окончить вуз или получить среднее специальное образование, то сегодня не нужно вообще ничего. Когда я на различных площадках сталкиваюсь с людьми, которые себя позиционируют специалистами в какой-то области, я понимаю, что это совсем не специалист. Система образования убита. Что это за удаленное образование, ускоренные курсы, идиотские марафоны? Это профанация. Поэтому у людей небезосновательно падает доверие к специалистам, у которых все стены увешаны дипломами, и это касается всех отраслей, не только медицины», — подытожил он.

Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что молодежь часто отказывается обращаться к специалистам и может получить зависимость от антидепрессантов. По его словам, лучше обратиться к врачу, чем ставить себе какой-то диагноз по тестам из интернета. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».