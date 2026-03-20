В Домодедово медики спасли мужчину с проблемами кровотока в мозге

В больницу подмосковного Домодедово привезли 60-летнего мужчину в тяжелом состоянии. У пациента наблюдалось сильное головокружение, нарушения речи и двигательных функций. Об этом сообщает «Телеканал 360».

Врачи определили тромбоз базилярной артерии, которая обеспечивает доставку крови в некоторые части мозга. Тромбоз в этом случае - агрессивный вид ишемического инсульта. Мужчине повезло, что он быстро вызвал скорую и врачи экстренно провели малоинвазивную операцию с применением ангиографа.

«При инсульте действует правило «золотого часа» - если больному оказать необходимую помощь в течение первых четырех часов после сосудистой катастрофы, то последствия от ишемического инсульта будут минимальными. Нам это удалось», - отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения сосудистого центра Леонид Гинзбург.

Мужчина почти сразу пришел в себя и сейчас его здоровью уже ничто не угрожает. Отмечается, что сосудистый центр в Домодедово стал первым в Московской области, где начали делать такие сложные операции. Вмешательство происходит без разрезов - через небольшие проколы.