В России определили возраст репродуктивного здоровья мужчин

Средний возраст репродуктивного здоровья российских мужчин составил 18-49 лет. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

В документе уточняется, что с учетом возрастной структуры отцовства в нашей стране «целесообразным видится» определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет.

Также подчеркивается, что многие проблемы и заболевания репродуктивной системы протекают бессимптомно и обуславливаются нарушением развития половых органов, неправильной закладкой стволовых клеток, а также образом жизни.

Незащищенные половые контакты могут приводить к инфекциям, что непосредственным образом влияет на способность мужчины к зачатию, добавили в министерстве.

