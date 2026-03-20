Сахарный диабет угрожает превратиться в эпидемию

Показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают тревогу. Об этом в пятницу, 20 марта, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Болезнь угрожает превратиться в эпидемию, — сказала она на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

По словам Голиковой, во многом рост показателей связан с пищевыми привычками населения, которые оказывают значительное влияние на здоровье, передает РИА Новости.

