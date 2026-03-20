У мужчины в день рождения диагностировали считающийся женским вид рака

Американцу Джейкобу Джонсону в день рождения врачи диагностировали вид рака, который принято считать женским. Его историю рассказало издание Metropoles.

Джонсон много лет знал, что у него есть повышающая риск развития рака молочной железы генетическая мутация, поэтому регулярно обследовался. Именно благодаря бдительности мужчины медики обнаружили у него в груди злокачественное новообразование на ранней стадии. Произошло это в день, когда американцу исполнилось 53 года.

По словам врачей, если бы Джонсон прошел обследование хотя бы на пару месяце позже, то результаты были бы куда печальнее. В настоящее время мужчина проходит лечение от онкологического заболевания. Так, несколько месяцев назад он перенес двустороннюю мастэктомию, после чего начал курс химиотерапии.

