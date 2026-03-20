Эксперт объяснила, почему ИИ не выпишет рецепт

Искусственный интеллект становится незаменимым помощником в медицине, но доверять ему диагностику и лечение своего здоровья по-прежнему опасно. В Минздраве России подчеркнули: каким бы совершенным ни был алгоритм, окончательное решение всегда должно оставаться за человеком в белом халате.

© runews24.ru

Директор ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Ольга Кобякова призвала россиян не поддаваться иллюзиям о всемогуществе технологий. По ее словам, стремительное развитие нейросетей и чат-ботов не означает, что теперь можно ставить диагнозы с помощью смартфона.

Эксперт в беседе с ТАСС предупреждает: обращаться за квалифицированной медицинской помощью следует исключительно к специалистам в учреждениях, а не к виртуальным консультантам.

Тем не менее, отметила Кобякова, искусственный интеллект уже прочно вошел в систему отечественного здравоохранения и выполняет важные, но сугубо вспомогательные функции. Для врачей это, прежде всего, инструмент избавления от бумажной рутины: алгоритмы способны за секунды обрабатывать снимки, анализировать анализы и структурировать истории болезней, высвобождая драгоценное время для непосредственного контакта с пациентом.

Для управленцев ИИ выполняет роль мощного аналитика, обрабатывая колоссальные массивы данных, чтобы выявлять риски и прогнозировать потребности в лекарствах или оборудовании.

Для самих пациентов агентский искусственный интеллект становится персональным помощником, который не спит и не забывает о важных датах. Цифровые сервисы могут напомнить о необходимости принять таблетку, записаться на диспансеризацию или проверить давление.

Однако, как подчеркивают в министерстве, все эти функции лишь дополняют, но не заменяют профессиональное участие медика. Живой диалог, эмпатия и клиническое мышление врача остаются критически важными элементами лечения, которые пока не поддаются алгоритмизации.

Развитие ИИ в медицине продолжается, и сегодня в России уже действуют десятки экспериментальных проектов по внедрению нейросетей в лучевую диагностику и управление потоками пациентов. Но главный принцип остается незыблемым: технологии должны работать на врача и пациента, а не становиться ширмой, за которой исчезает человеческое участие. В Минздраве призывают сохранять баланс и помнить, что здоровье — слишком тонкая материя, чтобы доверять ее исключительно машинам.

