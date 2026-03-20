В Москве спасли жизнь мужчине с тяжелым поражением печени. Благодаря четкой маршрутизации пациент прошел всего за три месяца все этапы - от первичного обращения в поликлинику до сложнейшей операции по пересадке органа. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сейчас он полностью восстановился и вернулся к привычной жизни,

"Трансплантация - хирургическая операция высокой сложности. Она требует современного оборудования, привлечения мультидисциплинарной команды профессионалов и отлаженных алгоритмов маршрутизации пациентов, - рассказала вице-мэр. - Мы последовательно развиваем цифровые сервисы, чтобы своевременно получать данные о потенциальных донорах, открыли несколько ведущих трансплантологических центров. Эффективность подхода подтверждают реальные случаи".

Один из таких случаев, когда мужчина пришел в поликлинику с пожелтением белков глаз. На дигностику его отправили в больницу имени Буянова. А затем уже в Боткинской больнице в кратчайшие сроки прооперировали. Операция длилась более шести часов и прошла без осложнений. Пациент также прошел курс интенсивной терапии и медицинской реабилитации под наблюдением мультидисциплинарной команды специалистов.

Сегодня мужчина чувствует себя хорошо, полностью восстановился и вернулся к работе. Он продолжает находиться под динамическим наблюдением врачей, проходит медикаментозную терапию и соблюдает индивидуальные рекомендации по образу жизни и питанию.

Ракова отметила, что время ожидания трансплантации в столице значительно снизились. Пересадку печени, например, как ранее говорил мэр Москвы Сергей Собянин, пациенты в среднем ждут около 5, почки - не больше 12 месяцев. В ряде других стран на это требуется долгие годы.

Ключевым элементом городской службы трансплантологии стал Московский координационный центр органного донорства. Он функционирует на базе ММНКЦ им. С.П. Боткина и взаимодействует с более чем 20 медицинскими организациями Москвы. Благодаря включению всех медорганизаций города в единый цифровой контур ЕМИАС, специалисты Центра оперативно получают информацию, которая помогает им вести учет нуждающихся пациентов и объективно оценивать состояние донорских органов. В результате сроки ожидания трансплантации в Москве значительно ниже, чем во многих странах. Параллельно расширяются возможности амбулаторной службы для пациентов после трансплантации. В 2025 году в структуре центров трансплантации НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и МКНЦ им. А.С. Логинова заработали амбулаторные центры после трансплантации органов. Вместе с уже действующими амбулаторными центрами в МКНИЦ Больница 52 и ММНКЦ им. С.П. Боткина это позволило сформировать полноценный каркас амбулаторной посттрансплантационной службы города.

Развитие трансплантологии и повышение доступности сложных медицинских вмешательств соответствуют задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В столице системно модернизируется медицинская инфраструктура, расширяются возможности высокотехнологичной помощи и внедряются современные методики, что позволяет жителям города получать лечение на уровне мировых стандартов.