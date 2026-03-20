Минздрав может включить в ОМС новую услугу

Минздрав может включить в ОМС профессиональную гигиену полости рта детям
В Минздраве рассматривают возможность включения в программу бесплатной медицинской помощи для детей профессиональной гигиены полости рта. Это следует из ответа замминистра здравоохранения Евгении Котовой на запрос депутатов Госдумы от "Новых людей", передает ТАСС.
Напомним, что депутаты думской фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Ксения Горячева во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили министерству внести в ОМС профессиональную гигиену полости рта один раз в год для всех детей.
"Изложенные в обращении вопросы прорабатываются совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения РФ", - говорится в ответе Котовой.
Информацию о результатах рассмотрения Минздрав обещал представить в установленном порядке.
Как считают депутаты, добавление в ОМС профессиональной чистки зубов, в том числе аппликации фторсодержащего средства и снятия налета, позволит обнаружить риски кариеса еще на ранней стадии и снизить необходимость дорогого лечения в дальнейшем.