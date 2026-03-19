Хирурги удалили пациентке гигантскую опухоль щитовидной железы

Врачи провели уникальную операцию по спасению пациентки с огромной опухолью в щитовидке. "Когда пришли результаты ультразвукового исследования, мы не поверили своим глазам", - поделился доцент кафедры хирургических болезней № 1 РГМУ, кандидат медицинских наук Станислав Лукьянов. Новообразование - около одной тысячи кубических сантиметров. До этого рекорд клиники был втрое меньше - 350 "кубиков".

Опухоль атаковала и сдавила трахею, пищевод, краем дотянулась до аорты. Несчастная женщина страдала от гипертонических кризов, лечение таблетками не помогало, а давление зашкаливало за 200 миллиметров ртутного столба. Это должно было вот-вот спровоцировать сосудистую катастрофу. Щитовидная железа у женщин в норме не превышает объем в 18 кубических сантиметров. Выходит, щитовидка пациентки была увеличена в 55 раз!

"Но при таком размере у нее должна быть огромная толстая шея. Когда мы выполнили компьютерную томографию, то оказалось, что практически вся патология находилась в средостении грудной клетки, сдавливая в том числе крупные кровеносные сосуды. За счет этого пошло перераспределение кровотока: наружные вены выпирали из-под кожи", - объясняет Станислав Лукьянов.

Благодаря современным методам исследования и раннему выявлению сегодня такие операции достаточно редки. Поэтому работа врачам предстояла нелегкая, ведь обычно они имеют дело с узлами в несколько миллиметров.

Врачи решили выполнить малотравматичную операцию через разрез на шее. Задача - филигранно "вывихнуть" опухоль, отсоединив ее от крупных и многочисленных мелких сосудов, к которым она "присосалась". Риски были, и немалые: в ходе операции опухоль могла потянуть за собой недоступные хирургам сосуды и спровоцировать сильнейшее кровотечение. Были проработаны варианты наркоза и интубирования. Хирурги применили так называемый прием раскачивания щитовидной железы. Поэтапно с каждой стороны перевязывали сосудики, связанные с опухолью. И буквально по миллиметру продвигались вперед. Благодаря мастерству ростовских хирургов, несмотря на всю сложность операции, после ее завершения пациентка попала не в реанимацию, а сразу в палату. Уже через час после вмешательства встала, оделась и пообедала.