Врачи помогли школьнику, который вдохнул колпачок от ручки

12-летнего подростка из Калининграда доставили в клинику питерского Педиатрического университета после того, как он случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки. Об этом сообщили на сайте СПбГПМУ.

Инцидент произошёл 11 марта во время занятий. Мальчик грыз ручку, и в какой-то момент колпачок попал в дыхательные пути. У школьника начался приступ кашля.

Сначала ребёнка повезли к калининградским врачам, но удалить инородный предмет на месте не удалось. Колпачок застрял в области голосовых связок и плохо поддавался извлечению, подростка направили в федеральную клинику.

«Мы увидели, что инородное тело на месте, и удалили его жёстким, ригидным бронхоскопом. Колпачок был крупный, проходил через связки с трудом, поэтому у коллег в Калининграде и возникли сложности», — объяснила врач-эндоскопист эндоскопического отделения СПбГПМУ Ксения Ходос.

По словам специалиста, инородное тело пробыло в дыхательных путях достаточно долго, поэтому на слизистой уже появились повреждения. Сейчас подросток остаётся под наблюдением врачей.