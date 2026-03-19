В Петербурге провели операцию на сердце ребенка весом один килограмм

В Петербурге врачи провели операцию на сердце ребенка весом один килограмм

Российская Газета

В Северной столице врачи Педиатрического университета спасли сердце девочке весом всего один килограмм. Об этом сообщает вуз.

Врачи университета совместно со специалистами из Областного перинатального центра провели сложнейшую операцию на сердце новорожденной девочке, которая появилась на свет на 25-й неделе беременности.

Вес малышки был экстремально низким - всего один килограмм. Из-за недоношенности девочка не могла самостоятельно дышать и была помещена в реанимацию. Также у нее был врожденный порок сердца - открытый артериальный проток.

Когда врачи убедились, что сосуд не закроется естественным путем, было принято решение о срочном вмешательстве.

Операция длилась два часа. В составе операционной бригады работали шесть специалистов. Хирурги наложили миниатюрную клипсу на артериальный проток, которая навсегда останется в организме и нормализует ток крови.

Сейчас ребенок находится в отделении реанимации. Состоянии девочки оценивается как стабильное.