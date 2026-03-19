Врачи спасли пациента с редкой аутоиммунной болезнью

Дополнительное углубленное обследование позволило пульмонологам и ревматологам Нижневартовской окружной клинической больницы выявить у 63-летнего мужчины редкое аутоиммунное заболевание и своевременно скорректировать лечение.

Обратиться за медицинской помощью жителя Лангепаса заставили проблемы со здоровьем: его мучили кашель, одышка и сильная слабость. Все указывало на пневмонию, но назначенное лечение не помогало, тогда врачи заподозрили более серьезную патологию. И их опасения подтвердились во время расширенного обследования. Результаты анализов свидетельствовали о дерматополимиозите, однако у пациента не было мышечной слабости, которая обычно сопровождает эту болезнь.

"Атипичный случай - пострадали только легкие", - цитирует заведующую ревматологическим отделением Наталью Усович портал ugra-news.ru.

После консультации с главным внештатным ревматологом Югры у мужчины подтвердили диагноз "антисинтетазный синдром" - редкое состояние, при котором иммунная система начинает атаковать организм. Чтобы стабилизировать пациента, специалисты сочетали высокие дозы гормональных препаратов с цитостатиками для подавления агрессии иммунитета.

Сейчас мужчина находится дома. Чтобы хроническое заболевание не прогрессировало, ему придется продолжить прием медикаментов и регулярно наблюдаться у врачей.