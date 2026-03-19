Порноактер едва не лишился пениса после препаратов для потенции

Порноактер пожаловался на взрывающийся пенис после супервиагры

Британский порноактер едва не лишился пениса после двойной дозы препаратов для потенции. Об этом сообщает издание The Sun.

В декабре 2024 года 36-летнему Тому предстояло сняться в двух порнофильмах за день. Перед первыми съемками он принял таблетку средства от эректильной дисфункции, а через два часа дополнительно употребил камагру — запрещенную в Великобритании супервиагру в виде желе.

К концу съемок эрекция не прошла и сопровождалась сильной болью.

«Было ощущение, что мой член сейчас взорвется», — рассказал Том.

Спустя сутки его пенис увеличился втрое и приобрел фиолетовый оттенок. После этого он решил обратиться к врачу.

Медики дважды проводили дренирование пениса и выкачали из порноактера около литра крови, однако она продолжала скапливаться. Его также предупредили о риске сердечного приступа.

«Я сидел рядом с партнершей, держал ее за руку и говорил: "Я потеряю свой член"», — вспоминает он.

Через 48 часов отек спал, и Тома выписали. Однако теперь он не может достичь полной эрекции и думает об установке фаллопротеза с надувным механизмом.

Ранее американские порноактрисы Рейган Фокс и Сильвия Сейдж опровергли распространенный стереотип об индустрии контента для взрослых. Они назвали мифом мнение, что у порноактеров нет других навыков и интересов.