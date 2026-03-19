Порноактер едва не лишился пениса после препаратов для потенции

Британский порноактер едва не лишился пениса после двойной дозы препаратов для потенции. Об этом сообщает издание The Sun.

В декабре 2024 года 36-летнему Тому предстояло сняться в двух порнофильмах за день. Перед первыми съемками он принял таблетку средства от эректильной дисфункции, а через два часа дополнительно употребил камагру — запрещенную в Великобритании супервиагру в виде желе.

К концу съемок эрекция не прошла и сопровождалась сильной болью.

«Было ощущение, что мой член сейчас взорвется», — рассказал Том.

Спустя сутки его пенис увеличился втрое и приобрел фиолетовый оттенок. После этого он решил обратиться к врачу.

Медики дважды проводили дренирование пениса и выкачали из порноактера около литра крови, однако она продолжала скапливаться. Его также предупредили о риске сердечного приступа.

«Я сидел рядом с партнершей, держал ее за руку и говорил: "Я потеряю свой член"», — вспоминает он.

Через 48 часов отек спал, и Тома выписали. Однако теперь он не может достичь полной эрекции и думает об установке фаллопротеза с надувным механизмом.

