Появились рекомендации по диспансеризации россиян репродуктивного возраста

В Минздраве установили методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста для оценки репродуктивного здоровья. Документ опубликован на сайте министерства.

Здесь, в частности, отмечается необходимость информирования женщин об оптимальном возрасте для беременности и рождения ребенка: от 18 до 35 лет. Речь идет о женщинах, у которых нет хронических гинекологических заболеваний и факторов риска их развития.

Кроме того, согласно документу, должны даваться рекомендации по планированию семьи и ведению здорового образа жизни. Так, в ежедневном рационе женщины, которая хочет забеременеть, должно быть достаточное количество витаминов, белков и микроэлементов.

"Наиболее важные микронутриенты для женщин - фолиевая кислота, железо, йод, магний, витамины В6, В12, D3, Е, особенно в период планирования и подготовки к беременности", - сказано в публикации.

Что касается образа жизни, то умеренная физическая активность полезна для организма, в то время как малоподвижный образ жизни негативно влияет на эндокринную систему и ведет к застою крови в органах малого таза. Риск бесплодия из-за курения увеличивается в 1,6 раза, из-за потребления более 20 г этанола в день - на 60%, а из-за высокого уровня потребления кофеина (больше пяти чашек в день) - в 1,45 раза.

Важным аспектом Минздрав называет регулярное прохождение профосмотров и диспансеризации.