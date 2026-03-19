20-летняя студентка перепутала симптомы и лишилась обеих ног

В Великобритании 20-летняя первокурсница Кетия Мопонда пережила трагедию: обычный кашель и слабость, которые она приняла за простуду, обернулись менингококковым сепсисом и ампутацией обеих ног. Девушка провела пять месяцев в больницах, перенесла несколько операций, но сохранила силу духа и намерена вернуться к модельной карьере.

История Кетии — это страшное напоминание о том, как быстро молниеносная инфекция может разрушить жизнь. В сентябре прошлого года она с воодушевлением начала учебу в Университете Де Монфор в Лестере. Менее чем через две недели после заселения в общежитие у нее появились кашель и необычная сонливость. Девушка не придала значения этим симптомам, списав их на обычную вирусную инфекцию и акклиматизацию после начала учебного года.

Уже на следующее утро соседи по комнате нашли Кетию без сознания. Скорая помощь доставила ее в реанимацию, где врачи диагностировали бактериальный менингит, осложненный сепсисом. Состояние было критическим: уровень кислорода в крови упал до критической отметки в 1%, и пациентка впала в кому. Борьба за ее жизнь растянулась на месяцы. Через две недели к основному заболеванию добавилась некротическая инфекция мягких тканей, что потребовало срочной пересадки кожи.

Из-за развившегося некроза тканей врачам не оставалось ничего другого, кроме как ампутировать Кетии обе ноги чуть ниже колена и все пальцы на руках. Операции провели в декабре. Только в феврале этого года, после пяти месяцев, проведенных в больничных палатах, 20-летняя британка смогла вернуться домой и приступить к реабилитации. Сейчас она учится заново ходить на протезах и восстанавливает физическую форму.

Несмотря на пережитый ужас, Кетия настроена решительно и не позволяет трагедии сломать себя. Девушка заявляет, что не намерена отказываться от мечты о модельном бизнесе и активном образе жизни. Она уверена, что протезы не делают ее менее ценной, и планирует разрушать стереотипы об инвалидности, доказывая, что сила воли способна преодолеть любые физические ограничения.

