Ноги мальчика вывернулись наружу из-за редкой аномалии

В Кузбассе хирургам пришлось буквально пересобирать ногу ребёнка как конструктор в ходе многоступенчатой операции.

В Кузбасском центре охраны здоровья шахтёров ортопеды провели редкую операцию на ноге трёхлетнего мальчика, сообщает областное министерство здравоохранения.

– Ребёнок с рождения имеет плосковальгусную деформацию стоп 3 степени. Таранная кость – на стыке голени и стопы – вместо горизонтального занимала вертикальное положение. Из-за этого стопа отклонялась наружу, – сказали в ведомстве.

Хирурги удлинили ахиллово сухожилие, получили двухсантиметровый трансплантат из малоберцовой кости и обездвижили с его помощью подтаранный сустав, придав таранной кости горизонтальное положение.

Далее удалось зафиксировать результат спицей и в ходе миокапсулопластики. Сейчас нога мальчика забинтована, через месяц гипс заменят на корректирующий. А потом понадобится такая же операция на левой ноге.

После всего этого ребёнку придётся ходить в специальной ортопедической обуви и проходить реабилитацию.