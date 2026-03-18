Почему не стоит бояться операций с роботами-ассистентами

Роботы-ассистенты все чаще используются во время пластических операций, что позволяет выполнять манипуляции с невероятной точностью, недоступной человеческой руке в ограниченном пространстве. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, андролог, заместитель генерального директора по медицинской деятельности ИПХиК Михаил Павлюк.

«Нужно понимать, что роботы-ассистенты — это не автономная машина, которая самостоятельно проводит операцию, а высоко технологичная система в руках специалиста. То есть хирург сидит за удобной консолью в операционной, смотрит в 3D-монитор с увеличением до 15 раз и управляет специальными инструментами, которые находятся внутри пациента. Эти инструменты приводятся в действие единой роботической системой или отдельными функциональными модулями, связанными дистанционно», — объяснил Павлюк.

Врач добавил, что от традиционной техники, где хирург стоит у стола и держит инструменты руками, отличие колоссальное.

«Во-первых, это возможность выполнять операцию через небольшие проколы по 5–8 мм. Во-вторых, меньше болевой синдром, меньше кровопотеря, ниже риск осложнений, быстрее возвращение к привычной жизни. В-третьих, полное отсутствие тремора, движения идеально стабильны даже после многочасовой операции», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что лучшая эргономика для хирурга — более комфортная позиция, что заметно снижает утомляемость.

Хирург сделал акцент, что робот всегда остается под полным контролем врача, который может в реальном времени оценить, как ткань «ляжет», учесть пожелания пациента, адаптироваться к неожиданным анатомическим нюансам.