В России женщин, не планирующих ребенка, могут направить к психологу

Если женщина в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответит, что не хочет иметь детей, рекомендовано направить такую пациентку на консультацию к медицинскому психологу, следует из документа, утвержденного Министерством здравоохранения РФ, с которым ознакомился ТАСС.

"При указании "0" на вопрос анамнестической анкеты: "Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?" рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей", - говорится в документе.

Из текста также следует, что при наличии акне и аллопеции необходимо направить пациентку на консультацию врача-дерматовенеролога. При ожирении и подозрении на наличие эндокринных заболеваний необходимо направить пациентку на консультацию врача-эндокринолога. А при недостаточной или избыточной массе тела, наличии вредных привычек, хронических заболеваний - направить пациентку на консультацию врача-терапевта.

Кроме того, женщинам, у которых не установлены гинекологические заболевания, но имеются факторы риска их развития, должны быть даны рекомендации по их устранению. Так, важно нормализовать массу тела, поскольку время зачатия увеличивается в два раза при индексе массы тела (ИМТ) более 35 кг/(м)2 и в 4 раза - при ИМТ <18 кг/(м)2. Необходимо также своевременно выявлять и лечить инфекции, передающиеся половым путем.

Рекомендуется также своевременно лечить соматические заболевания, которые могут быть причиной нарушения репродуктивной функции, таких как эндокринные заболевания, сердечно-сосудистые, хронические воспалительные процессы и аллергические реакции.