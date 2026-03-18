Женщина списала боли на последствия марафона и оказалась смертельно больна

75-летняя британка Притпал Каур почувствовала себя плохо после попытки пробежать свой первый марафон и приняла симптомы за последствия сильной физической нагрузки. Впоследствии оказалось, что Каур была смертельно больна сообщает издание Mirror.

По словам британки, в 2023 году она приняла участие в марафоне с дочерью и мужем. Завершить марафон женщина не смогла: на 28-м километре у нее онемели ноги, а после появились боли в мышцах и ребрах, не проходившие больше месяца. Недомогание Каур списала на последствия марафона. «У меня очень сильно болела спина, не было сил, я все время спала», — рассказала она.

Вскоре женщина обратилась к врачу. Он заверил, что ее анализы в норме, и выписал ей обезболивающее. К июню обезболивающие перестали помогать, а уже в сентябре Каур диагностировали миелому — разновидность рака, поражающего кровь и костный мозг.

Каур начала химиотерапию. Лечение принесло результаты, к марту 2024 года у британки наступила ремиссия. Теперь до конца жизни ей придется принимать лекарства, однако в 2026 году она планирует попытаться пробежать марафон еще раз.

