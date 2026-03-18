Индия готовится к «буму» производства дешевых препаратов для похудения

Истечение патента на семаглутид в Индии может удешевить одно из самых эффективных средств для снижения веса более чем в два раза и изменить глобальный рынок препаратов против ожирения. Уже в ближайшее время в стране могут появиться десятки более доступных версий лекарства. Об этом сообщает BBC News.

Речь идет о молекуле семаглутида, на основе которой датская компания Novo Nordisk выпускает популярные препараты «Оземпик» и «Вегови». После окончания действия патента индийские фармацевтические компании получат возможность производить собственные дженерики — более дешевые аналоги оригинального лекарства.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие месяцы на индийском рынке может появиться до 50 брендированных дженериков семаглутида. Их разработкой уже занимаются крупные фармацевтические компании страны, включая Cipla, Sun Pharma, Biocon и Natco Pharma.

Эксперты ожидают, что конкуренция может снизить стоимость лечения более чем в два раза. Сейчас месячный курс лечения «Оземпиком» в Индии стоит примерно от 8800 до 11 тысяч рупий (примерно от 7796 до 9745 рублей), а «Вегови» — до 16 тысяч рупий (14 174 рублей). После появления дженериков цена может снизиться до трех-пяти тысяч рупий (2657-4429 рублей) в месяц.

Семаглутид относится к классу препаратов — агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Они имитируют гормон, регулирующий аппетит и уровень сахара в крови. Лекарство стимулирует выработку инсулина, замедляет опорожнение желудка и помогает дольше сохранять чувство сытости. Изначально препарат разрабатывался для лечения диабета, однако позже стал одним из самых эффективных средств для снижения веса.

Аналитики инвестиционного банка Jefferies считают, что рынок семаглутида в Индии может достичь 1 миллиарда долларов. Снижение цен способно значительно расширить доступ к таким препаратам и ускорить рост рынка лечения ожирения, который уже увеличился в стране с 16 миллионов долларов в 2021 году почти до 100 миллионов сегодня.

Эксперты отмечают, что доступные дженерики из Индии могут повлиять не только на внутренний рынок, но и на мировую доступность препаратов для лечения ожирения, которое становится одной из главных проблем глобального здравоохранения.

Ранее прием популярного препарата связали с риском глазного инсульта.