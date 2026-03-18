Искусственный интеллект в медицине: что изменится для пациентов и врачей?

Электронные медицинские карты россиян в 2026 году начнет обрабатывать искусственный интеллект. При этом за постановку диагноза и лечение будет по-прежнему отвечать врач, сообщает «Парламентская газета».

По словам замминистра здравоохранения Вадима Ванькова, искусственный интеллект хорошо умеет анализировать изображения и видеопоток, поэтому он широко используется для интерпретации рентгеновских снимков, компьютерных томографий, фотографий родинок, цифровых ЭКГ, колоноскопий и эндоУЗИ.

Также Ваньков отметил, что использование программ позволяет выявлять различные заболевания на ранних стадиях и экономить время специалиста на изучение документов и данных о больном.

При этом пока не все врачи понимают, зачем им использовать искусственный интеллект, добавил Ваньков. Чтобы изменить это, в 2026 году Минздрав России собирается провести массовое обучение медперсонала технологиям ИИ.

Согласно прогнозам Минздрава, в ближайшие четыре года нейросети перестанут быть помощником в одной узкой области и станут формировать комплексное понимание состояния пациента.

Ранее первый в России электронный ассистент для помощи хирургам-онкологам при операциях на почках прошел регистрацию в Росздравнадзоре. Система разработана в Сеченовском университете и полностью автоматизирована. В результате уникальной 3D-модели на основе искусственного интеллекта удается спасти пораженный орган и избежать осложнений.