Почему каждому четвертому подростку грозит потеря слуха

Глухота становится тихой эпидемией, предупреждает ВОЗ. К 2050 году каждый четвертый человек на планете будет испытывать проблемы со слухом, вплоть до тотальной глухоты, говорится в недавнем докладе Всемирной организации здравоохранения. Больше всех рискуют дети и подростки. Почему и что делать, разбиралась "РГ" - Неделя.

© Российская Газета

Оказывается, 60% случаев потери слуха у детей можно было бы предотвратить с помощью банальных прививок. Речь идет о краснухе и менингите, которые из-за пренебрежения прививками идут в рост. Эти заболевания бьют по организму так, что в числе прочего страдают тонкие структуры уха. Отказы прививать детей, о чем бьют тревогу врачи, могут обратить вспять годы борьбы с детской глухотой.

Однако главная угроза для молодежи (12-35 лет) кроется в наушниках и концертах, сказала доцент кафедры оториноларингологии Пироговского университета Юлия Левина.

"Частое или продолжительное воздействие громких звуков, в том числе музыки, может привести к частичной потере слуха. Это связано с повреждением клеток внутреннего уха, которые преобразуют звуковые колебания в электрические импульсы, достигающие коры головного мозга. Чем громче и дольше мы подвергаем слух такому воздействию, тем выше риски. Так, музыка интенсивностью 100-105 дБ (стандартная громкость на концерте, в рок-клубе) повреждает слух уже через 15-30 минут", - предупреждает доктор Левина.

Особенно коварен так называемый "порочный круг громкости". Когда мы долго слушаем музыку на высокой громкости, чувствительность уха притупляется. Музыка кажется "блеклой", и мы инстинктивно добавляем громкости, снова и снова травмируя слух, пока повреждения не становятся необратимыми.

Но если громкость так опасна, почему мы так "западаем" на децибелы со сцены? Оказывается, громкая ритмичная музыка действует на мозг, по сути, как наркотик: мозг вырабатывает дофамин - нейромедиатор удовольствия, который также выделяется во время еды или романтического влечения. Но дело не только в этом. Неврологи поясняют, что мощное звуковое давление на дискотеках вводит мозг в состояние, схожее с трансом. Ученые называют это "транзиторной гипофронтальностью" - когда участки мозга, отвечающие за критику и тревожность, временно снижают активность, и человек испытывает эйфорию, единение с толпой и эмоциональный "кайф".

Мы платим за удовольствие здоровьем, часто даже не осознавая, что уровень децибелов перешагнул болевой порог.

Эксперты ВОЗ уверены: вложения в профилактику глухоты экономически выгодны - каждый вложенный доллар вернется шестнадцатикратной экономией, ведь глухота делает людей инвалидами.

Что же делать? Меры защиты - общие: во-первых, своевременные прививки для детей - это база, которая защищает от инфекционных причин тугоухости. Во-вторых - законодательная защита от шума. Необходим контроль уровня громкости на общественных мероприятиях. Если на концерте звук зашкаливает, это не только вопрос комфорта, но и угроза здоровью нации.

Советы

Но многое можем сделать мы сами - помочь себе и своим детям. Вот простые рекомендации.