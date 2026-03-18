Опасный укол полезных «кирпичиков»: чем грозит неконтролируемый прием пептидов

В социальных сетях новый тренд — блогеры рассказывают о якобы чудодейственных свойствах пептидов. По их утверждениям, эти аминокислоты, которые вводятся инъекционно, могут заживлять раны, улучшать сон, повышать настроение и способствовать похудению. Дошло даже до проведения так называемых пептид-рейвов: под музыку техно и химические формулы на экранах биохакеры рассказывают, как смешивать и делать себе инъекции из аминокислот. Что такое пептиды, для чего они нужны и почему не стоит принимать их без назначения врача, «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога, дерматолога, доктора медицинских наук Марият Мухиной.

Специалист объяснила, что существуют разные виды пептидов. Они представляют собой короткие «кирпичики» из единиц и десятков аминокислот, которые помогают организму получать все, что ему необходимо.

— Есть белковые гормоны, состоящие из тысячи аминокислот. Иногда пептиды сами работают как гормоны: например, снижают вес и сахар в крови, применяются при лечении диабета, — рассказала эксперт.

По ее словам, также существуют пептиды из плаценты, которые применяют для омоложения, и пептиды для регенерации тканей — из них синтезируются коллаген и эластин. Так, утверждения о том, что у пептидов много применений и пользы, правдивы, пояснила врач.

— Но это очень активные вещества, и их следует приравнять к фармпрепаратам. Ни в коем случае нельзя бесконтрольно их принимать, — объяснила собеседница «ВМ».

По ее словам, нашумевший «Оземпик» — это тоже пептидный препарат, который применяется для похудения. Его продают только по рецепту врача. Однако, в отличие от «Оземпика», некоторые пептиды находятся в свободной продаже на маркетплейсах. Поэтому люди «назначают» их себе самостоятельно без показаний и назначения врача, и это опасно для здоровья.

— Нужно запретить всевозможные лазейки, которые позволяют свободно продавать пептиды. Направленность их может быть совершенно разной, и за ними будущее. Но они должны стать исключительно рецептурными препаратами, — подчеркнула врач.

Дело в том, что передозировка пептидами или их неправильное применение может привести к различным осложнениям вплоть до онкологических заболеваний.

— Поэтому государство должно обезопасить своих граждан от несанкционированного применения пептидов, — заключила Мухина.

В марте 2023 года стало известно о смерти студентки московского медицинского вуза. Девушка якобы хотела повысить иммунитет, поэтому без назначения врача ставила себе и своему молодому человеку капельницы препарата «Лаеннек», который представляет собой комплекс пептидов. Обоим стало плохо, пару госпитализировали. Врачи спасли молодого человека, однако девушка скончалась спустя несколько дней после госпитализации, причиной смерти стал сепсис.