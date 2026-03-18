Выяснилось, во сколько обойдется лечение рака в России

В России стоимость лечения онкологического заболевания варьируется от нуля до нескольких миллионов рублей в год. Такие данные выдал онколог, эксперт фонда «Онкологика» Дмитрий Олькин.

«Определяющие факторы – стадия на момент выявления, молекулярный профиль опухоли и обоснованность терапевтических назначений», - цитирует врача РИА Новости.

По словам Олькина, в 2026 году система обеспечивает базовый объем онкологической помощи. Если же пациент обратиться в частные клиники для хирургического лечения, то придется заплатить от 350 до 700 тысяч рублей. Тут все зависит от объема вмешательства и необходимости реконструктивного этапа. Он добавил, что при метастатическом процессе цены месячного курса (с учетом таргетной терапии) будут равны 200-350 тысячам рублей.

«Хирургия, лучевая терапия, стандартная химиотерапия доступны. Многие таргетные и иммуноонкологические препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и программу высокозатратных нозологий», - подытожил онколог.

