В РФ появились первые пациенты, пострадавшие от методов лечения ИИ

Появились первые пациенты в России, пострадавшие от лечения, назначенного искусственным интеллектом. Граждане воспользовались технологиями для решения медицинских проблем, отказавшись от консультаций с врачом. Об этом сообщила главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт.

"У нас появились первые пациенты - жертвы искусственного интеллекта. Это пациенты, которые ранее обращались за помощью к врачу, получали лечение, далее переходили в формат частного консультирования через телеконсультацию, далее отказывались от телемедицинских консультаций с врачом и переходили полностью на искусственный интеллект. Искусственный интеллект меняет схему приема препаратов, в дальнейшем отменяет, и мы уже получаем пациента с психотическим состоянием, с тяжелым психическим состоянием практически", - сказала Шпорт во время круглого стола в Госдуме.

Она также добавила, что после таких ситуаций очень сложно возвращать доверие пациента к врачам.

Кроме этого, Шпорт подчеркнула, что на данный момент законодательно нигде не закреплен регламент по психологической безопасности.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил ТАСС, что ставить диагноз и назначать лечение может только врач, делать это с помощью ИИ - безграмотность и безответственность.