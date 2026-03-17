Опухоль с зубами, волосами и костями: что такое тератома и насколько она опасна

15-летний подросток из Москвы обратился к врачам с жалобами на заложенность носа и асимметрию лица. При обследовании у него в гайморовой пазухе обнаружили зуб, ребенку поставили диагноз — тератома. Насколько эта болезнь опасна и по каким признакам ее можно распознать, выясняла «Вечерняя Москва».

В 2024 году в Подмосковье произошли похожие случаи. Тератому выявили у двух женщин. У одной из них — 34-летней жительницы Подольска — диагностировали кисту с волосами и зачатками костей черепа в правом яичнике. Второй случай зафиксировали у 17-летней девушки — ей удалили огромную опухоль-тератому весом более семи килограммов, которая на 80 процентов состояла из зачатков мозговой ткани, хрящей, костей, а также жировой, мышечной и незрелой эмбриональной ткани.

Как рассказал пластический хирург Игорь Короткий, тератома — это злокачественное новообразование, которое может появиться в области лица, зубного ряда и копчика.

Причем в области копчика, у ягодичной складки, также возможно появление зубов или волос, — уточнил врач.

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил, что тератома угрожает здоровью и жизни человека, так как способна провоцировать:

хронические синуситы;

выделение слизи из носа — она стекает по задней стенке глотки и вызывает постоянный насморк, вне зависимости от времени года и погодных условий;

мигренеподобные головные боли;

повышенное внутричерепное давление.

К тому же наличие этого образования раздражает гайморову пазуху, так как образование внутри не зафиксировано и может двигаться, напоминая погремушку. Это приводит к постоянному раздражению слизистой и нарушению функций соустьев — выходов из гайморовой пазухи, — пояснил эксперт.

Как распознать тератому

Зайцев объяснил, что обнаружить тератому можно по характерным признакам, среди которых:

дискомфорт;

боль на уровне щеки;

раздражение кожи;

ощущение инородного тела внутри.

В случае появления странных симптомов хирург Короткий посоветовал обратиться к врачам — челюстно-лицевому хирургу и онкологу.

