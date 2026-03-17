Мужчина восемь лет проходил с железной палочкой в горле

В Китае железная палочка для еды застряла в горле жителя города Далянь на восемь лет. Об этом пишет Mothership.

46-летний Ван поступил в больницу с жалобами на острую боль в горле. При осмотре врачи обнаружили застрявшую у него в глотке 12-сантиметровую палочку. Выяснилось, что она оказалась там еще восемь лет назад. Мужчина пояснил, что знал об этом, но боялся делать операцию, а палочка не мешала ему дышать.

Сразу после случившегося он обратился в больницу, чтобы просто облегчить дискомфорт препаратами, но не стал удалять палочку и проходил с ней много лет. Ван часто употреблял спиртное, и связывал с этим дискомфорт в горле. Однако недавно китаец проснулся от сильной боли, а позже не смог глотать.

Только после этого он снова обратился в больницу. Врачи выяснили, что палочка застряла в задней стенке горла. При этом она не вызвала кровотечения или сильного отека. В итоге палочку благополучно удалили через небольшой разрез в горле.

Ранее в Китае врачи использовали презерватив, чтобы извлечь из желудка пациента пластиковую зажигалку. Мужчина проглотил ее 35 лет назад во время пьяного спора с приятелем.