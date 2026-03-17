В России зарегистрировали жизненно важный антибиотик

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало новый отечественный антибиотик с действующим веществом джозамицин. Препарат под торговым наименованием «Вильпрамицин Сар» будет выпускать «Промомед Рус» на заводе «Биохимик» в Саранске. Лекарство выпускается в форме диспергируемых таблеток в дозировке 1000 мг, которые перед приемом растворяют в воде, получая суспензию с запахом клубники. Решение принято на фоне прекращения поставок оригинального препарата «Вильпрафен Солютаб» японской компании Astellas в конце 2023 года.

Джозамицин относится к группе макролидов и обладает широким спектром антибактериальной активности. Его главная особенность — высокая эффективность против внутриклеточных микроорганизмов: хламидий, микоплазм и уреаплазм, которые часто становятся причиной инфекций, плохо поддающихся лечению обычными антибиотиками. Препарат применяется при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей, ЛОР-заболеваниях, инфекциях мочеполовой системы, а также при заболеваниях желудка, ассоциированных с Helicobacter pylori.

Неоспоримым преимуществом джозамицина является его высокая безопасность. Препарат разрешен к применению во время беременности и в период лактации после врачебной оценки соотношения пользы и риска. Кроме того, новая диспергируемая форма позволяет использовать его для лечения детей с массой тела от 10 килограммов, что критически важно, поскольку ранее детских форм джозамицина на российском рынке не было.

Оригинальный «Вильпрафен» выпускался в форме таблеток в дозировке 500 мг и суспензий различной концентрации. Решение Astellas уйти с российского рынка в конце 2023 года стало неожиданностью для экспертов: препарат пользовался стабильным спросом, и за 10 месяцев 2023 года в России было продано около 1,4 миллиона его упаковок. В Минздраве тогда предлагали заменять джозамицин на азитромицин и кларитромицин, однако эти антибиотики имеют иной профиль безопасности и не всегда подходят для лечения тех же инфекций.

«Вильпрамицин Сар» стал уже вторым отечественным препаратом джозамицина, появившимся на рынке. В марте 2025 года компания «Фармстандарт» вывела на рынок «Джозафен» в таблетках по 500 мг, однако он предназначен для взрослых и детей с массой тела более 20 килограммов. Новая разработка саранского завода закрывает более широкую нишу: диспергируемая форма с возможностью точного дозирования позволяет лечить даже самых маленьких пациентов.

Эксперты отмечают, что регистрация препарата включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, что гарантирует его доступность в аптеках и стационарах по регулируемым ценам. С учетом прекращения поставок оригинального лекарства, появление двух отечественных аналогов полностью закрывает потребность российского рынка в этом востребованном антибиотике.

Ранее стало известно о том, что Правительство РФ включит вакцины от рака в ОМС. Также депутаты Госдумы РФ предложили выдавать антидепрессанты по ОМС.