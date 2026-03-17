В России впервые проведут персонализированную химиотерапию глиобластомы

В России начался набор первых пациентов для персонифицированной химиотерапии глиобластомы. Об этом сообщил гендиректор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов на форуме "Здоровое общество".

По его словам, последние три года специалисты центра проводили исследование – хирурги удаляют опухоль, из нее выделяют стволовые клетки, которые затем тестируют на устойчивость к 30 разрешенным в России химиопрепаратам, которые могут быть перспективны.

"И мы видим, что каждый пациент абсолютно индивидуальный. Нету практически похожих", – заявил он.

Белоусов также напомнил, что в центре завершаются доклинические испытания вакцины против глиобластомы.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от онкологии уникальна тем, что претендует на массовость и универсальность. По словам члена Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексея Старченко, ее включение в систему ОМС станет прогрессивным шагом и даст пациентам дополнительный шанс на выздоровление.