Первый в России пациент с пересаженными руками смог взять кружку

Московские медики воплощают то, что ещё недавно казалось недостижимым: впервые в России запущена трансплантация рук после их утраты. Это новое направление стало результатом совместного проекта Минздрава и московского депздрава.

© runews24.ru

Как отметила инициатор направления, главный внештатный пластический хирург Москвы и Минздрава России, профессор Наталья Мантурова, некоторым пациентам с особенными травмами реконструктивно-пластические операции не помогают. Для полноценного восстановления функций верхних конечностей им необходима аллотрансплантация – пересадка донорского комплекса тканей. Этот шанс теперь доступен россиянам.

В апреле прошлого года 53-летнему мужчине восстановили утраченную конечность, пересадив предплечье и кисть правой руки. В феврале этого года врачи выполнили операцию по пересадке сразу двух конечностей.

KP.RU пообщался с Романом – вторым в стране пациентом, перенесшим эту операцию.

«Когда мне предложили трансплантацию, я сразу согласился, понимая, что это улучшит мою жизнь. Не раздумывал долго», – рассказал он.

Роман полностью потерял одну кисть и пальцы на другой руке два года назад. Все это время он адаптировался, пользуясь биомеханическим и тяговым протезами.

«Биомеханический сложнее: нужно работать мышцами, датчики считывают разряды, что ограничивает функции», – пояснил он.

Операция длится от 6 до 12 часов. Очнувшись после наркоза, Роман ощутил радость:

«Не было чувства, что это чужая рука. Было ощущение, что она просто долго лежала без движения и онемела. Это уже моё».

Сейчас он проходит активную реабилитацию:

«Я уже могу удерживать предметы, держать кружку, пить и есть самостоятельно. Но нужно полностью освоить функционал после двух лет бездействия. Мечтаю дома что-нибудь собрать руками».

Его семья, включая двух сыновей, поддерживает его. В ближайших планах – снова играть с детьми в хоккей.

Операции проводились на базе НИИ СП имени Склифосовского мультидисциплинарной командой специалистов из нескольких ведущих медицинских учреждений, включая приглашённых врачей из китайского университета Гуанси.

Как отметил директор НИИ, академик РАН Сергей Петриков, главная задача – не просто анатомическое восстановление, а полное возвращение функций. Критически важным этапом является подбор иммуносупрессивной терапии для предотвращения отторжения трансплантата.