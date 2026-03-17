Нейрохирурги спасли женщину, которая чуть не погибла из-за тюбинга

В Свердловской области нейрохирурги спасли жизнь пациентке, которая серьезно пострадала во время катания на тюбинге на необорудованном склоне, и едва не погибла.

Женщина на огромной скорости врезалась в дерево и получила тяжелейшие повреждения: был риск потери когнитивных функций и возможности двигаться.

"Бригада "скорой" экстренно доставила пострадавшую в областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где врачи диагностировали у нее оскольчатый перелом грудного отдела позвоночника, критическое сдавливание спинного мозга костными отломками, а также повреждение костей черепа с образованием эпидуральной гематомы", - рассказали в минздраве.

Сначала пациентки удалили осколки позвонка, чтобы снять угрозу паралича на всю оставшуюся жизнь. Разрушенный позвонок заменили титановым имплантом, а всю конструкцию зафиксирована винтами.

Как только состояние женщины стало более стабильным, хирурги удалили внутричерепную гематому.

"Тот факт, что пациентка сегодня восстанавливает двигательные функции и ясно мыслит, - результат слаженной работы всей бригады и современных технологий", - говорит завотделением Максим Гончаров.

Сейчас жизнь женщины уже вне опасности, она начала реабилитацию.