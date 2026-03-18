Врачей обучили медицине здорового долголетия

Впервые в стране дипломы получили врачи - специалисты в области медицины здорового долголетия. Уникальную подготовку в Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского (РНЦХ) прошли доктора из 50 регионов России - от Калининграда до Дальнего Востока.

Этот выпуск - не обычное повышение квалификации, которое каждый врач обязательно и не раз проходит в течение всей профессиональной карьеры. Подготовка таких специалистов - ответ на запрос системы здравоохранения, которая в этом году официально взяла курс на тотальную профилактику. С 2026 года в России официально появилась новая должность - "врач по медицине здорового долголетия". Соответствующие изменения уже закреплены в Программе госгарантий.

Новые специалисты призваны изменить саму философию взаимодействия врача и пациента. Вместо лечения уже запущенных заболеваний они будут работать на опережение. Именно для этого по всей стране начинают переформатироваться привычные Центры здоровья - они превращаются в Центры здорового долголетия.

Как объясняют в Минздраве, задача обновленных центров - дать возможность здоровому человеку пройти углубленный чек-ап. Врачи оценят не только текущее состояние, но и биологический возраст, выявят так называемые "предриски" - факторы, которые задолго до появления симптомов разрушают организм и ведут к инфарктам, диабету или онкозаболеваниям. Постановка на "паузу" процессов ускоренного старения - вот новая сверхзадача. Как отметил директор РНЦХ имени академика Б. В. Петровского, академик РАН Константин Котенко, современная медицина уже позволяет все это делать.

"Медицина здорового долголетия ориентирована на увеличение продолжительности здоровой жизни человека, и это естественное развитие доказательного медицинского мышления, где главный предмет не отдельная болезнь, а динамика биологических процессов в организме конкретного человека и определение предрисков, которые со временем могут запустить заболевания и ускоренное старение. Именно в зоне предрисков - та самая ценная территория для врача, где профилактика наиболее эффективна", - подчеркнул академик Котенко.

Он отметил, что возможности современной медицины уже позволяют управлять траекторией здоровья человека задолго до появления диагнозов.

Тема профилактики и активного долголетия стала лейтмотивом недавнего форума "Здоровое общество", завершившегося в Москве. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула в своем выступлении, что цель государства не просто увеличить продолжительность жизни, а сделать ее именно здоровой и активной. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что призывов к здоровому образу жизни недостаточно - нужны системные решения.

"Мы переходим от модели, ориентированной на лечение болезни, к модели, нацеленной на сохранение здоровья на всех этапах", - отметил глава Минздрава.

Подготовка кадров под эту амбициозную задачу стала одним из ключевых направлений. В Институте биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ обучение прошли врачи по медицинской профилактике, терапевты и заведующие будущими Центрами здорового долголетия. Теперь им предстоит на местах внедрять новые стандарты, чтобы сдвинуть систему здравоохранения от эпизодического лечения хронических "катастроф" к пожизненному и заботливому сопровождению каждого человека.