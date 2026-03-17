Эксперт поддержал разовую продажу таблеток

Эксперт Лордкипанидзе поддержал разовую продажу таблеток для экономии пенсионеров
Госдума предлагает легализовать штучную продажу лекарств, что позволит покупателям не переплачивать за ненужный объём. Эксперт поддерживает инициативу, особенно выделяя ее пользу для пенсионеров, но обращает внимание на необходимость подготовки аптек и изменения потребительских привычек.
В Государственную Думу внесена инициатива, разрешающая аптекам продавать лекарственные препараты поштучно – блистерами или ампулами. Предложение уже направлено на рассмотрение в Министерство здравоохранения РФ. Идею поддержал международный эксперт, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе.
В беседе с Life.ru специалист отметил, что подобная практика успешно применяется в ряде зарубежных стран. По его мнению, нововведение станет существенным подспорьем для людей пенсионного и предпенсионного возраста, позволяя экономить личные средства. Эксперт привёл пример: нередко курс лечения требует всего нескольких таблеток, однако приобретение целой упаковки, стоимость которой может достигать 2,5 тысячи рублей, является экономически невыгодным.
Вместе с тем Лордкипанидзе задался вопросом, насколько к такому формату реализации окажутся готовы сами аптечные организации и пациенты, привыкшие к покупке препаратов в полных упаковках. Врач подчеркнул, что для успешного внедрения потребуется время и адаптация обеих сторон.
«Пока культуры штучных покупок у населения нет. То есть одному может пригодиться, а остальные будут по привычке покупать целыми упаковками. И в результате часть этих упаковок может остаться нереализованной. Если население будет полноценно информировано о существовании такой услуги, то она будет пользоваться спросом», — отмечает Борис Лордкипанидзе.
С инициативой разрешить продавать таблетки поштучно выступил депутат Владимир Плякин.
Врач Мясников заявил, что парацетамол медленно убивает печень.