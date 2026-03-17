Сколько людей в России страдают от дефицита йода и витаминов

До 70% населения в России сегодня испытывают дефицит йода и различных витаминов, речь идет, в частности, о витаминах В и D. Об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова на форуме "Здоровое общество".

"До 70% населения сегодня испытывают дефицит различных витаминов, витамины группы В, D, йод", - перечислила Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

Как следствие, по словам главы Роспотребнадзора, порядка 10% россиян страдают остеопорозом.

Для решения проблемы в стране осуществляется переход к персонализированному питанию, добавила она.

Ранее врачи объяснили причины ухудшения самочувствия весной.