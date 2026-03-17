Росздравнадзор сообщил о количестве вакцин от клещевого энцефалита

Более 900 тыс. доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита было введено в гражданский оборот за последние два месяца, препараты поступают регулярно и в достаточном количестве. Об этом сообщается в Telegram-канале Росздравнадзора.

"За два месяца текущего года в гражданский оборот выпущено более 900 тыс. доз вакцины для профилактики клещевого энцефалита и более 280 тыс. доз иммуноглобулина человеческого против клещевого энцефалита, что превышает показатели за аналогичный период 2025 года (880 тыс. доз вакцины и 160 тыс. иммуноглобулина). Локальные перебои в некоторых регионах случаются из-за организационных вопросов", - говорится в сообщении.

В связи с этим Росздравнадзор призывает руководителей регионов и медицинских организаций более четко планировать необходимое количество препаратов и проводить закупочные мероприятия лекарств

Вакцина против клещевого энцефалита выпускается ФГАНУ "ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН" (Институт полиомиелита) и АО "НПО "Микроген".