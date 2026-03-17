Онищенко обрушился с критикой на тех, кто доверяет диагнозы нейросетям

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко выступил с резкой критикой в адрес людей, которые пытаются ставить себе медицинские диагнозы с помощью искусственного интеллекта. По его словам, подобная практика является верхом безграмотности и безответственности, поскольку право на постановку диагноза имеет исключительно врач.

В последнее время в интернете набирают популярность сервисы и приложения, предлагающие пользователям расшифровать симптомы и поставить предварительный диагноз с помощью нейросетей. Однако, по мнению Геннадия Онищенко, эта мода несет в себе серьезную угрозу для здоровья.

Академик в беседе с ТАСС подчеркнул, что никакой алгоритм не способен заменить клиническое мышление врача, его опыт и умение учитывать индивидуальные особенности пациента. Попытки самостоятельно интерпретировать результаты анализов или жалобы через ИИ он сравнил с самолечением по советам из непроверенных источников.

При этом эпидемиолог вовсе не отрицает пользу современных технологий для здравоохранения. Напротив, он уверен, что грамотное использование искусственного интеллекта способно вывести медицину на новый уровень.

В качестве примера Онищенко привел работу с большими данными: загрузка миллионов кардиограмм в базы ИИ помогла выявить ранее незаметные нюансы в проявлениях сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволило дополнить Международную классификацию болезней (МКБ) новыми разделами. Такой подход, по словам академика, делает ИИ ценным помощником врача, но не его заменой.

Эксперт также напомнил, что полная автоматизация врачебной деятельности — дело отдаленного будущего. На данном этапе искусственный интеллект должен оставаться лишь инструментом для анализа данных, поиска научной литературы и подготовки справочной информации.

Окончательное решение о тактике лечения и диагнозе всегда должно оставаться за человеком в белом халате, подчеркнул Онищенко, призвав граждан не рисковать своим здоровьем в погоне за технологической модой.

