Юрист рассказал, можно ли подать в суд заразившего на работе коллегу

В России работники могут добиться судебной компенсации от коллеги, который заразил их болезнью во время деятельности. Об этом рассказала ТАСС старший преподаватель Московского государственного юридического университета (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

«Пострадавшие от его [больного сотрудника] действий или бездействия коллеги имеют право подать в суд гражданский иск для компенсации расходов на лечение и медикаменты, а также утраченного заработка за период болезни и морального вреда», — сообщила юрист.

Колодяжная отметила, что для получения компенсации расходов в суде будет нужно предоставить доказательства. В особенности это касается размера морального вреда, уточнила юрист.

