В РФ могут сократить сроки выдачи разрешений на медизделия in vitro

В России могут ускорить выдачу разрешений на новые медизделия для диагностики in vitro, которые изготавливаются самой медицинской организацией и применяются в ней же. Проект постановления об этом, подготовленный Минздравом, размещен для общественного обсуждения.

Между тем к изделиям in vitro относятся, например, реагенты, тесты, контрольные образцы, оборудование и расходные материалы для проведения анализов.

В ведомстве предлагают сократить сроки их экспертизы и рассмотрения заявлений. Например, заявление о предоставлении разрешения будет рассматриваться в течение 28 рабочих дней вместо 33, на переоформление разрешения потребуется четыре рабочих дня вместо пяти. Срок проведения экспертизы составит 25 рабочих дней вместо 30.

Документ также исключает возможность подачи заявления в бумажном виде. Предполагается, что вся процедура станет удаленной и будет проводиться через портал госуслуг.