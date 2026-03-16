Мурашко обозначил главный тренд современной системы здравоохранения

Разные страны переходят от курабельной системы здравоохранения, когда врачи реагируют на просьбы пришедшего к ним уже заболевшего пациента, к предиктивной формуле? когда упор делается на профилактику и раннее выявление не просто заболеваний, но также предшествующих им состояний. Эта тема стала одной из ключевых, обсуждаемых на открывшемся сегодня форуме "Здоровое общество".

Форум проходит в Москве на площадке кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", он собрал ведущих российских и международных экспертов, представляющих в том числе страны СНГ, БРИКС и ШОС.

Пленарную сессию открыла вице-премьер Татьяна Голикова, обозначившая главные тренды в развитии российской системы здравоохранения. Одно из ключевых направлений - система мер, направленных на увеличение продолжительности активной, здоровой жизни.

Достижения российской системы охраны здоровья представил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что в стране выстроена единая система медицинской помощи, "подхватывающая" будущего гражданина еще до рождения, и сопровождающая его на всех этапах жизни.

"Россия - единственная страна в мире, где проводится неонатальный скрининг на 42 наследственных заболевания, и потом мы с помощью фонда "Круг добра" пролечиваем всех новорожденных, у которых выявлены такие недуги, фактически, спасая их от инвалидности", - привел пример министр.

Он также рассказал о программе "Здоровое долголетие", которая предусматривает делать акцент не столько на лечении уже сформировавшихся заболеваний, сколько на их предупреждении и раннем выявлении состояний "предболезни". Большая роль в организации такой работы отводится Центрам здорового долголетия - они формируются на базе уже существующих Центров здоровья.

Своим опытом лучших практик и программ в укреплении здоровья поделились представители Египта, Беларуси, Казахстана и других стран.

"Форум "Здоровое общество" за годы проведения стал одним из ключевых ежегодных событий в сфере общественного здоровья. Его площадка объединяет ведущих экспертов, представителей органов власти, медицинского и научного сообщества, бизнеса и международных организаций. Начало работы Форума открывает пространство для профессионального диалога, обмена опытом и выработки решений, направленных на укрепление здоровья населения и развитие современной системы здравоохранения", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках Форума состоятся дискуссии, посвященные развитию управленческого потенциала в здравоохранении, салютогенному дизайну в медицинских организациях, применению технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, программам здоровьесбережения на Дальнем Востоке, инновациям в фармакологии и другим вопросам развития отрасли.