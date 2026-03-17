Стало известно о новой функции российских центров здоровья

С 2026 года российские центры здоровья расширили функционал: теперь медики не просто ищут риски заболеваний, а выявляют изменения в организме, запускающие механизмы преждевременного старения. Об этом на форуме «Здоровое общество» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В ходе пленарной сессии международного форума «Здоровое общество», который проходит в Москве, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о новых возможностях для российских пациентов. По его словам, центры здоровья с этого года начали работать по расширенному профилю.

Теперь в задачи медучреждений входит не только профилактика, но и диагностика состояний, которые специалисты называют «активаторами старения» — биологических маркеров, ускоряющих износ организма.

Речь идет о комплексе обследований, позволяющих оценить функциональные и адаптивные резервы человека. Как пояснил министр, новые методики помогают выявить факторы риска неинфекционных заболеваний и другие отклонения, способные привести к преждевременному запуску механизмов старения.

В программу вошли клинические и биохимические анализы крови, в том числе на уровень ферритина, цинка, магния и С-реактивного белка, а также общий анализ мочи. Это позволяет врачам не просто констатировать факт болезни, но и работать на опережение, корректируя образ жизни пациента еще до развития патологии.

Отдельно Мурашко акцентировал внимание на системном подходе к здоровью нации.

«Россия — единственная страна в мире, где сегодня для новорожденных проводят скрининг на 42 наследственных заболевания, и мы обеспечиваем лечение каждого выявленного ребенка, спасая детей от инвалидизации», — подчеркнул министр.

В Минздраве отмечают: с учетом того, что четверть населения страны уже перешагнула 60-летний рубеж, а через пять лет эта доля вырастет, ранняя диагностика возрастных изменений становится ключевым звеном стратегии активного долголетия. Новый подход превращает центры здоровья в полноценные навигаторы для тех, кто хочет не просто лечиться, а сохранять качество жизни на долгие годы.

Ранее стоматолог Кирилл Поляков рассказал об опасности запущенного кариеса. В ВОЗ объяснили, почему растет заболеваемость раком легких среди некурящих людей.