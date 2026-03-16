В Соликамске впервые провели малоинвазивное удаление почки

В Соликамской городской больнице впервые провели сложную операцию: малоинвазивное удаление почки пациенту с крупной опухолью.

62-летний мужчина обратился к медикам с жалобами на кровь в моче. Причиной было новообразование правой почки, как показала гистология - злокачественное. Орган решено было удалить, пока рак не дал метастазы.

Традиционную полостную операцию провести было проблематично: пациент весил 160 килограммов, а в таких случаях высок риск большой кровопотери и длительное восстановление. Поэтому хирург принял решение оперировать лапароскопическим способом: через несколько небольших проколов.