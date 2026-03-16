Что такое импетиго и как происходит заражение

Трехлетняя девочка заразилась кожной инфекцией после укуса комара и купания в бассейне на Бали. В первый день отдыха ребенка покусали комары, на следующий день она искупалась в теплом бассейне, после чего на ее теле начали появляться высыпания. Родители приняли красные пятна за ветрянку и вызвали врача. Уже в больнице врачи выявили у девочки бактериальную инфекцию импетиго, пишет Telegram-канал Shot. Что это за болезнь, насколько она опасна и как ее лечат, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.

Что за болезнь и кто в группе риска

По словам врача-иммунолога, кандидата медицинских наук, импетиго — это бактериальное кожное заболевание, которое чаще всего вызывают стафилококки и стрептококки.

Заражение обычно происходит через поврежденные участки кожи. К примеру, если ребенок поранился или его укусило насекомое, при контакте с бактериями у него может начаться импетиго. Риск заражения повышается, если человек находится в теплом и влажном климате. В таких условиях инфекция развивается быстрее, — пояснил Крючков.

Распознать болезнь можно по характерным признакам, среди которых врач назвал:

образование гнойничковых воспалений на коже;

корочки желтого цвета;

зуд;

повышенная температура тела;

общее недомогание.

Наиболее подвержены заражению дети до трех лет. Во-первых, их иммунитет еще не до конца сформирован, поэтому им сложно бороться с инфекциями. А во-вторых, они чаще взрослых сталкиваются с кожными повреждениями (ссадинами, царапинами, укусами), поэтому риск развития болезни повышается. Однако взрослые тоже могут заразиться импетиго при контакте с больным или в случае механического повреждения кожи, — сказал эксперт.

Лечение и последствия

Однако это заболевание легко лечится, успокоил Крючков.

Для этого используют антибиотики, мази или антисептики. Как правило, лечение занимает от недели до 10 дней. За это время воспалительный процесс в организме прекращается, корочки высыхают и постепенно отпадают, а на их месте остается здоровая кожа. Но у людей с иммунодефицитами и патологиями кожи процесс может занимать больше времени, — пояснил эксперт.

Импетиго не вызывает осложнений или неприятных последствий, но может привести к появлению пигментации, предупредил специалист.

На месте очагов гнойных воспалений могут остаться косметические дефекты, особенно если на коже было большое количество сыпи и корочек. Это происходит из-за повышенной чувствительности меланоцитов. Но темно-коричневые или светло-коричневые пятнышки со временем тоже исчезают, — сообщил Крючков.

Между тем в бассейне есть риск подхватить и другие инфекционные заболевания. Так, в Краснодаре двухлетняя девочка заразилась дрожжевым грибком. Сначала врачи приняли это за аллергию и назначали антигистаминное лечение, которое не дало результата. Повторные обследования показали заражение грибком.