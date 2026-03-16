Врач рассказал, что может стать причиной следующей пандемии

Врач общей практики Сурадж Кукадиа предупредил о потенциальных возбудителях будущих пандемий и объяснил, какие болезни вызывают наибольшую озабоченность у медиков. На соответствующий пост врача в социальной сети TikTok обратило внимание издание Daily Express.

Кукадиа рассказал, что виновником следующей пандемии станет «болезнь Х». Он подчеркнул, что этим термином называют не конкретное заболевание, а любой неизвестный патоген, способный в теории вызвать глобальную эпидемию.

«Мы не можем точно сказать, что это будет за вирус, но должны быть готовы к любой неожиданной угрозе», — заявил врач.

Специалист добавил, что новые возбудители болезней могут появляться из-за изменения климата, увеличения контактов между людьми и животными, а также роста урбанизации. По его словам, с большей вероятностью вспышку заболеваемости может вызвать вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем и способный передаваться от животного к человеку.

