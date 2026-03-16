Нейрохирурги удалили редкую опухоль головного мозга за пять часов

Нейрохирурги Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) успешно удалили сразу две злокачественные опухоли правого полушария головного мозга у 50‑летней пациентки. Как пояснили в минздраве региона, речь идёт о редком случае — парной глиоме.

Проблемы со здоровьем у женщины начались в декабре прошлого года — тогда у неё впервые случился эпилептический припадок. Углублённая диагностика выявила три очага опухоли. Два из них, размером примерно 3 × 4 см, располагались в правой лобной доле — она отвечает за движение. Третье новообразование, около 7 мм в диаметре, нашли в левой доле, которая контролирует речь, память и другие когнитивные навыки.

Нейрохирург Павел Гвоздев, работающий в диспансере уже 27 лет, отметил, что глиомы были в опасной близости с ключевыми центрами головного мозга. Хирургической бригаде удалось радикально удалить сразу два новообразования. Обычно такие опухоли вызывают серьёзные неврологические нарушения. Но в этом случае их удалось обнаружить вовремя, что позволило сохранить функции организма после операции.

Операция длилась пять часов и проводилась под интраоперационным мониторингом — эта методика даёт возможность отслеживать целостность функций мозга прямо в процессе вмешательства. Хирурги особенно внимательно работали с участками возле опухолей: это были зоны, отвечающие за движения руки, ноги и лица. В итоге операция прошла успешно, а все двигательные функции пациентки сохранились в полном объёме.

Послеоперационный период прошёл без осложнений. Сейчас женщина готовится к лучевой и лекарственной терапии. По итогам этих процедур врачи примут решение о дальнейшей тактике лечения третьего новообразования в левом полушарии — пока оно находится под динамическим наблюдением.

В России разработали новую вакцину от рака, которую включат в программу ОМС. Пациенты с тяжёлыми диагнозами, в том числе в Свердловской области, смогут получать её бесплатно по полису, за счёт федерального бюджета. Первые персонализированные вакцины, уничтожающие опухоли и метастазы, онкобольные получат уже в апреле 2026 года, писало ИА «Уральский меридиан».