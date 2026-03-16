Врачи провели сложную операцию и спасли пациента от онкологии

Ивановские врачи провели сложную резекцию желудка через микроразрезы и спасли пациента от онкологии
Позже гистология подтвердила: у мужчины была первая стадия рака, опухоль удалили полностью и радикально. Прогноз благоприятный.
В Ивановском областном онкологическом диспансере провели сложную операцию пациенту, у которого был диагностирован рак желудка. Хирург Данил Иванов рассказал, что мужчине выполнили лапароскопическую резекцию желудка с лимфодиссекцией — удалили нижнюю часть органа и близлежащие лимфоузлы. Все манипуляции провели через пять проколов, без больших разрезов.
Пациент благополучно перенёс хирургическое вмешательство. Уже на первые сутки мужчина самостоятельно дошёл до ординаторской, на второй день спокойно сидел с книгой. Его наблюдали в стационаре до пятого дня, после чего выписали домой.
Позже гистология подтвердила: у мужчины была первая стадия рака, опухоль удалили полностью и радикально. Прогноз благоприятный.
