В России начали производить комбинированный препарат для диабетиков

В фармкластере в Обнинске Калужской области запустили производство полного цикла современного комбинированного препарата для лечения диабета второго типа "Инкресинк". Локализация производства в нашей стране сделает жизненно важный медикамент доступнее для миллионов российских пациентов и укрепит независимость страны в сфере здравоохранения.

Проблема сахарного диабета в России с каждым годом обостряется. Официально диагноз поставлен 5,8 млн человек, но реальное число больных с диабетом второго типа, по оценкам экспертов, может достигать 12 млн. Только за последние 20 лет количество пациентов выросло более чем вдвое, причем болезнь стремительно молодеет и все чаще поражает людей трудоспособного возраста.

Новый препарат содержит фиксированную комбинацию двух действующих веществ, которые помогают эффективно контролировать заболевание и отсрочить появление тяжелых осложнений. Это особенно важно, учитывая, что почти половина пациентов с диабетом погибает от инфарктов и инсультов, спровоцированных основным заболеванием.

Директор НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова, академик РАН Наталья Мокрышева отметила, что сахарный диабет в мире и в России по масштабам распространенности фактически приобрел характер пандемии. По ее словам, это требует от профессионального сообщества постоянного внедрения современных подходов к терапии, а препараты на основе ингибиторов фермента дипептидилпептидазы-4 и тиазолидиндионов позволяют эффективно контролировать заболевание, предотвращать появление осложнений и отсрочить переход на инсулинотерапию. Все это помогает сохранять трудоспособность и повысить качество жизни пациентов.

Заместитель председателя "Деловой России" Антон Данилов-Данильян обратил внимание на социально-экономическую значимость проблемы. "Сахарный диабет подрывает кадровый потенциал страны, выражающийся в сокращении ожидаемой продолжительности жизни трудоспособного населения и выпадении высококвалифицированных кадров из экономики. В этой связи реализация и расширение федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" становятся ключом как к увеличению продолжительности жизни, так и к повышению эффективности экономики", - отметил Данилов-Данильян.

К 2030 году завод планирует выпускать до 2 миллионов упаковок препарата в год, что позволит обеспечить лекарством более 150 тысяч человек, - сообщил гендиректор фармкомпании-производителя Дмитрий Усаченко. Он также подчеркнул, что трансфер инновационных технологий потребовал значительных вложений и строгого соблюдения стандартов качества, но сегодня препарат успешно прошел все стадии - от налаживания производства до государственной регистрации. А это значит, что пациенты смогут получать необходимую терапию безопасным и эффективным лекарством вовремя и в полном объеме.