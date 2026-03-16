Какая болезнь выйдет на первый план после появления вакцины от рака

Как отметил врач Сергей Тополев, если рак удастся взять под контроль с помощью вакцины, на его место быстро придет другой серьезный недуг.

Идея включить персонализированные онковакцины в систему ОМС еще недавно звучала как что-то из мира фантастики, а теперь все больше похожа на реальный сценарий. Если государство сможет выдержать такую финансовую нагрузку, статистика серьезно изменится: рак перестанет восприниматься как смертельный приговор и станет управляемым хроническим заболеванием. Об этом РИАМО рассказал врач Сергей Тополев.

По словам медика, природа не оставляет пустоты, и как только человечество перестанет бояться рака как главной угрозы, на первый план выйдут нейродегенеративные болезни. Если медицина победит рак и резко сократит число смертей от сердечно-сосудистых катастроф, люди начнут массово доживать до Альцгеймера.

Новой "чумой" окажется уже не опухоль, а масштабное угасание разума при внешне здоровом теле. Нас может ждать время, когда станет обычной картиной множество физически крепких долгожителей, которые уже не помнят даже собственного имени.

Страшилка будущего – это не метастазы, пожирающие органы, а медленное, неотвратимое стирание личности, против которого у нас пока нет ни вакцин, ни таблеток, ни даже понимания механизма, – сообщил собеседник СМИ.

По его словам, медицина способна изменить сценарий финала, но не отменить его совсем.

